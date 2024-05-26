Наслідки удару по «Епіцентру». Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n195682-rizko-zrosla-kilkist-zagyblyh-cherez-udar-po-epicentru-v-harkovi.html

Ракурс

У Харкові кількість загиблих через вчорашній російський бомбовий удар по гіпермаркету «Епіцентр» збільшилася більш ніж удвічі.

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Станом на 7.31 жертвами авіаудару по авіаудари по гіпермаркету зросла до 12 осіб. Десять знайдених тіл ще не ідентифікували. Травмовано 43 особи. Про це Харківська обласна прокуратура 26 травня повідомила в Telegram.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що до лікарень довелося госпіталізувати 39 поранених. Двоє з них перебувають у важкому стані, а один — у вкрай важкому, перебуває в опіковій реанімації. Також лікарі прооперували 13-річну дитину.

У прокуратурі також повідомили, що також зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашнього обстрілу центру Харкова. Постраждалих вже 25, а серед поранених — 14-річний хлопець.

Загалом внаслідок російських ударів по Харкову 26 травня вже зафіксовано загибель 12 людей та поранення 68 мирних жителів.

Нагадаємо, вдень 25 травня російська армія скинула на місто дві керовані авіабомби, які влучили у будівельний гіпермаркет «Епіцентр», в якому в момент удару перебувало до 200 осіб. Виникла масштабна пожежа. Загинули четверо, а постраждали 38 осіб.