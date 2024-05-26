Неофициально в Белом доме обсуждают разрешение Украине бить по территории россии

https://racurs.ua/n195696-neoficialno-v-belom-dome-obsujdaut-razreshenie-ukraine-bit-po-territorii-rossii.html

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Неофіційно у Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території рф.

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Зі США надходять сигнали, що в Білому домі вже почали обговорювати рішення про надання Україні дозволу бити американською зброєю по території росії, хоча консенсусу ще немає. Про це заявив народний депутат Єгор Чернєв, який є головою постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО.

За його словами, у неформальних бесідах в кулуарах Парламентської асамблеї НАТО американці кажуть, що у Білому домі вже «пішов процес» щодо дозволу Україні бити по території росії американською зброєю.

Проблема поки що полягає в тому, що рішення там приймаються командою, в якій зараз немає консенсусу. Але тиснуть з усіх боків. Шанси є, тож не збавляємо обертів, — додав Чернєв

Нагадаємо, раніше у Пентагоні відкинули можливість ударів по рф американською зброєю. Але група конгресменів на чолі зі спікером Майком Джонсоном напередодні теж закликала Ллойда Остіра дозволити використовувати західне озброєння для ударів по рф.