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Ракурс
Неофициально в Белом доме обсуждают разрешение Украине бить по территории россии

Неофициально в Белом доме обсуждают разрешение Украине бить по территории россии

26 мая 2024, 15:12
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Неофіційно у Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території рф.


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Зі США надходять сигнали, що в Білому домі вже почали обговорювати рішення про надання Україні дозволу бити американською зброєю по території росії, хоча консенсусу ще немає. Про це заявив народний депутат Єгор Чернєв, який є головою постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО.

За його словами, у неформальних бесідах в кулуарах Парламентської асамблеї НАТО американці кажуть, що у Білому домі вже «пішов процес» щодо дозволу Україні бити по території росії американською зброєю.

Проблема поки що полягає в тому, що рішення там приймаються командою, в якій зараз немає консенсусу. Але тиснуть з усіх боків. Шанси є, тож не збавляємо обертів, — додав Чернєв

Нагадаємо, раніше у Пентагоні відкинули можливість ударів по рф американською зброєю. Але група конгресменів на чолі зі спікером Майком Джонсоном напередодні теж закликала Ллойда Остіра дозволити використовувати західне озброєння для ударів по рф.

Источник: Ракурс


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