Спікер Палати представників Джонсон вимагає дозволити Україні бити по росії американською зброєю

https://racurs.ua/ua/n195583-spiker-palaty-predstavnykiv-djonson-vymagaie-dozvolyty-ukrayini-byty-po-rosiyi-amerykanskou-zbroieu.html

Ракурс



.

Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч, — так спікер Палати представників Майк Джонсон відповів на запитання про можливість України завдавати ударів по території росії.

Джонсон раніше півроку блокував Україні пакет допомоги на 60 млрд дол.

Про це Джонсон сказав, зокрема, Катерині Лісуновій, журналістці «Голосу Америки».

⚡️Asked @SpeakerJohnson about using US weapons on the RU territory?

⁰SPEAKER: I think, they need to allow Ukraine to prosecute the war the way they see fits. They need to be able to fight back. And I think us trying to micromanage the effort there it’s not a good policy for us. pic.twitter.com/71iLMTa9p8 — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) May 22, 2024

На запитання Лісунової, чи повинні США зняти заборону на застосування своєї зброї для ударів по цілях у рф, Джонсон сказав:

Гадаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. Їм (українцям) потрібно мати здатність завдавати удару у відповідь. І, гадаю, те, що ми намагаємось займатись мікроменеджментом цих зусиль, не є правильним для нас, — додав спікер нижньої палати Конгресу.

До слова, група конгресменів напередодні теж закликала Ллойда Остіра дозволити використовувати західне озброєння для ударів по рф.

Один із лідерів демократів у Палаті представників Піт Агілар, відповідаючи на це ж питання «Голосу Америки» під час пресконференції, сказав, що Україна отримала додаткове фінансування для боротьби за свою свободу, але координація та обговорення деталей застосування військової допомоги США тривають.

Зняти обмеження на використання американської зброї закликав раніше й лідер Республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл.