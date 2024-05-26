Министр обороны Швеции выступил за удары по территории россии оружием, переданным Украине

https://racurs.ua/n195705-ministr-oborony-shvecii-vystupil-za-udary-po-rossii-orujiem-peredannym-ukraine.html

Ракурс

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон виступив за удари по території росії зброєю, переданою Україні.

.

Україна є об'єктом неспровокованої і незаконної агресивної війні з боку росії. Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе за допомогою військових дій, спрямованих проти території противника, якщо вони відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист, — сказав він у коментарі Hallandsposten.

Видання закликає шведський уряд працювати над тим, щоб переконати в цьому інших союзників.

Від Швеції ми отримували, наприклад, САУ Archer. З такими заявами також уже виступили у Великій Британії, Естонії, Польщі, Литві та Фінляндії.

Archer («Арчер», з англ. «лучник») — шведська 155-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі Volvo A30D або RMMV HX, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, укріплень, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях.

Апарат заряджання дозволяє випускати шість снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях. Максимальна дальність — 30 км звичайним снарядом, 40 км — з ракетним двигуном та 60 км — керованим снарядом Excalibur.

Історія питання

Єнс Столтенберг закликав союзників НАТО, які постачають зброю Україні, дозволити її використання для ударів по військових об'єктах у росії.

Настав час для союзників розглянути питання про те, чи не варто їм зняти деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює її самозахист, — заявив Столтенберг в інтерв’ю виданню The Economist.

Столтенберг зазначив, що росіяни продовжуватимуть тиснути і завойовувати незначні позиції та готові заплатити дуже високу ціну за ці незначні здобутки.

Очільник НАТО також дорікнув європейським союзникам, які пообіцяли один мільйон артилерійських снарядів: «Ми не бачили нічого близького до цього».

В уряді Італії проти того, щоб Україна завдавала ударів по території рф західною зброєю

Італія ні з ким не воює, і якщо допомогти Україні у військовому плані було правильно, то при цьому не може бути й мови про зняття заборони на нанесення Києвом ударів по військових об'єктах у росії, — сказав віцепрем'єр Італії, лідер консервативної партії «Ліга» Маттео Сальвіні.

Нікола Фратоянні з «Лівого зеленого альянсу» взагалі заявив, що генсек НАТО використовує «безвідповідальні та небезпечні слова»: «Ми далекі від того, щоб бути точкою рівноваги, ми стоїмо перед черговим кроком у бік військової ескалації. Це справжнє безумство, яке ставить світ на межу атомної війни».

Така ж позиція у німецького канцлера.

США поки у роздумах.