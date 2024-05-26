Є правила, узгоджені з Україною - Шольц про удари західною зброєю по росії

https://racurs.ua/ua/n195700-ie-pravyla-uzgodjeni-z-ukrayinou-sholc-pro-udary-zahidnou-zbroieu-po-rosiyi.html

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Олаф Шольц висловився проти використання Україною західної зброї для ударів по території росії.

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За його словами, існують «чіткі правила, які були узгоджені з Україною, і які працюють» стосовно постачання німецької зброї. Також він додав, що метою його політики стосовно України є «не допустити, щоб це стало великою війною».

Таку заяву Шольц зробив у неділю, 26 травня, під час «діалогу з громадянами» в Берліні, передає інформагенція dpa.

У суботу, 25 травня, політик від німецької партії «Зелених» Антон Хофрайтер повідомив, що у парламенті звернулися до Шольца, аби дозволити України бити по території росії західною зброєю. Депутати вважають, що у цьому випадку йдеться про самооборону.

Тим часом напередодні виборів до Європарламенту партія Шольца втрачає позиції. Вже за два тижні пройдуть вибори, на яких 350 мільйонів жителів країн ЄС обиратимуть для себе новий парламент.

У Німеччині вибори до Європарламенту також розглядаються як важлива перевірка щодо федеральної політики — і вони загрожують обернуться фіаско, принаймні для СДПН.

За даними опитування інституту дослідження громадської думки INSA, підготовленого спеціально для BILD, СДПН зараз може розраховувати лише на 14% голосів — це на два процентні пункти менше, ніж місяць тому.

Блок ХДС/ХСС залишається головною силою та впевнено набирає 30% голосів. «Альтернатива для Німеччини», від якої останні тижні відхрещуються європейські праві партії, у Німеччині все одно набирає 17% і залишається на другому місці.

«Зелені» зараз можуть претендувати на 13% голосів, ВДП тримається на позначці 4%, що не дозволяє партії подолати п’ятивідсотковий бар'єр для потрапляння до Бундестагу. Нова партія «Альянс Сари Вагенкнехт», за даними опитування, набирає 7%.