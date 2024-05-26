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Зеленский раскритиковал страны Центральной Азии за их неучастие в Саммите мира
Зеленский раскритиковал страны Центральной Азии за их неучастие в Саммите мираhttps://racurs.ua/n195706-zelenskiy-raskritikoval-strany-centralnoy-azii-za-ih-neuchastie-v-sammite-mira.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський розкритикував країни Центральної Азії за їхню неучасть у Саміті миру.
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Прес-служба президента України опублікувала відеозапис інтерв’ю Володимира Зеленського журналістам центральноазійських ЗМІ, в якому той дорікнув країнам цього регіону за небажання взяти участь у Саміті миру — мирній конференції з України, яка відбудеться у Швейцарії у середині червня.
Назвавши конференцію важливим кроком до миру («Вони, як у маленької дитини — нестійкі, але важливо, щоб їх підтримували»), він знову запросив приїхати на український саміт до Швейцарії «всіх лідерів, які раніше за одним столом не сиділи».
Що тут страшного? — звернувся Зеленський до репортерів. — Страшно тут лише одне, що не буде путіна. Усе.
Чи може путін через це відправити в одну із країн Центральної Азії танки? — Продовжив український президент. — Тільки через це ні, не може. Тоді чого бояться ті, хто не приєднується? Бояться втратити щось, бояться втратити стосунки із сьогоднішнім Кремлем.
У вечірньому зверненні до українців 26 травня Зеленський нагадав, що понад вісімдесят країн підтвердили свою участь у саміті.
Я звертаюся до лідерів світу, які поки осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру. До президента Байдена, лідера Сполучених Штатів. До президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб Статут ООН згорів — згорів так само, як і ці книжки (у харківській друкарні «Фактор-Друк», — «Ракурс»). І сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство у наближенні миру — дійсно миру, а не паузи між ударами. Зусилля світової більшості — це найкраща гарантія виконання зобов’язань. Будь ласка, підтримайте Саміт миру своїм персональним лідерством та участю, — сказав президент.