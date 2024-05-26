Зеленський розкритикував країни Центральної Азії за їхню неучасть у Саміті миру

https://racurs.ua/ua/n195706-zelenskyy-rozkrytykuvav-krayiny-centralnoyi-aziyi-za-yihnu-neuchast-u-samiti-myru.html

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Президент України Володимир Зеленський розкритикував країни Центральної Азії за їхню неучасть у Саміті миру.

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Прес-служба президента України опублікувала відеозапис інтерв’ю Володимира Зеленського журналістам центральноазійських ЗМІ, в якому той дорікнув країнам цього регіону за небажання взяти участь у Саміті миру — мирній конференції з України, яка відбудеться у Швейцарії у середині червня.

Назвавши конференцію важливим кроком до миру («Вони, як у маленької дитини — нестійкі, але важливо, щоб їх підтримували»), він знову запросив приїхати на український саміт до Швейцарії «всіх лідерів, які раніше за одним столом не сиділи».

Що тут страшного? — звернувся Зеленський до репортерів. — Страшно тут лише одне, що не буде путіна. Усе.

Чи може путін через це відправити в одну із країн Центральної Азії танки? — Продовжив український президент. — Тільки через це ні, не може. Тоді чого бояться ті, хто не приєднується? Бояться втратити щось, бояться втратити стосунки із сьогоднішнім Кремлем.

У вечірньому зверненні до українців 26 травня Зеленський нагадав, що понад вісімдесят країн підтвердили свою участь у саміті.