Президентом Литвы на второй срок остается Гитанас Науседа

https://racurs.ua/n195711-prezidentom-litvy-ostalsya-drug-ukrainy.html

Ракурс

Президентом Литви на другий термін залишається Гітанас Науседа.

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Після підрахунку голосів на всіх дільницях чинний президент у другому турі виборів набрав 74,43% голосів.

Його суперниця, прем'єрка Інгріда Шимоніте, отримала 24,06% голосів.

Явка виборців становила 49,61%, з яких 38,58% голосували на виборчих дільницях у неділю, 26 травня, а 11,03% - достроково.

Під час першого туру виборів проводився також референдум про можливість подвійного громадянства (зараз у Литві воно фактично не дозволено), за результатами якого пропозиція внести відповідні зміни до конституції не набрала потрібної кількості голосів.

Привітання Науседі висловив президент України Володимир Зеленський.

Шановний Гітанасе Науседа, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України і впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі, — написав він у соцмережі Х.

Сам Науседа у переможній промові також згадав про Україну.