19 Leopard 2A4 и ракеты Patriot — Испания передаст Украине рекордный пакет военной помощи

https://racurs.ua/n195715-19-leopard-2a4-i-rakety-patriot-ispaniya-peredast-ukraine-rekordnyy-paket-voennoy-pomoschi.html

Ракурс

Іспанія передасть Україні рекордний пакет військової допомоги. Уньому буде 19 Leopard 2A4 та ракети Patriot.

.

Видання El Pais пише, що про нього оголосять сьогодні під час візиту президента України Володимира Зеленського до Іспанії.

Джерела видання зазначають, що йдеться про безпрецедентну цифру іспанської військової допомоги Україні або будь-якій іншій країні — 1,129 мільярда євро.

На відміну від минулих років, більшу частину матеріалів буде взято не з арсеналів збройних сил, а буде вироблено спеціально іспанською промисловістю. Очікується, що Україна отримає вміст пакета допомоги до 30 червня.

Про допомогу оголосять під час офіційного візиту президента України Зеленського до Мадрида в понеділок, де він зустрінеться з прем'єр-міністром Санчесом і королем Філіпом VI, зазначає El Pais.