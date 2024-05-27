FPV-дрон поразил российскую РСЗО «Ураган» на расстоянии 25 км от линии фронта

https://racurs.ua/n195729-fpv-dron-porazil-rossiyskuu-rszo-uragan-na-rasstoyanii-25-km-ot-linii-fronta-video.html

Ракурс

Український FPV-дрон уразив систему залпового вогню «Ураган» на відстані 25 км від лінії бойового зіткнення.

.

Кадри ураження опублікувала зведена тактична група «Адам».

Аеророзвідка 79 десантно-штурмової бригади виявила на вогневій позиції за 25 км від фронту російську реактивну установку БМ-27 «Ураган».

Ураженням російської артилерійської системи зайнялись пілоти ударних безпілотників тактичної групи «Адам», котрі за допомогою FPV-дрона з потужною бойовою частиною успішно поцілили ворожий об'єкт.

Цей брухт вийшов на вогневу позицію і встиг випустити три ракети… Детонації після ураження не було, тож швидше за все він уже був порожній, але, враховуючи БЧ на дроні, його треба буде добряче ремонтувати! — розповіли бійці.

РСЗВ «Ураган» здатна вести вогонь уламково-фугасними або ж касетними реактивними снарядами на відстань до 35 км, тому часто використовується окупантами для ведення вогню за лінію фронту з метою контрбатарейної боротьби або ж мінування.

Враховуючи розташування ураженої машини, можна припустити, що вона вела вогонь по українських позиціях, розташованих безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

25-кілометрова зона у тилу супротивника вже стала операційною для українських ударних дронів завдяки відпрацюванню технологій FPV-коптерів та засобів зв’язку. Зона роботи ударних FPV покриває всі можливі вогневі позиції таких російських артилерійських систем, як гаубиці Д-20 та Д-30, самохідних установок 2С1 «Гвоздика» та 2С3 «Акация», а також РСЗВ «Град».

Крім того, для роботи вглиб українських територій «Урагани» теж вимушені входити в цю зону.