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В Дарницком районе Киева потушили масштабный пожар, фото: ГСЧС

30 автомобилей, 10 мотоциклов и автобус горели в Дарницком районе Киева — ГСЧС (ФОТО)

27 мая 2024, 16:42
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У Києві в Дарницькому районі сьогодні, 27 травня, сталася пожежа, яка охопила близько 30 легкових автомобілів, 10 мотоциклів та автобус.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про пожежу на вулиці Канальній надійшло до рятувальників о 14.05.

Попередньо, сталося загорання автомобілів з загрозою розповсюдження на поруч припарковані авто, — зазначають у відомстві.

О 14.57 пожежу було локалізовано, о 15.11 — ліквідовано. На місці працювали 25 вогнеборців та п’ять одиниць техніки.

У Дарницькому районі Києва загасили масштабну пожежу, фото: ДСНС

Видання «Інформатор» повідомляє, що загорілися автомобілі, котрі стояли на паркувальному майданчику поруч із Дарницьким автомобільним мостом.

Автомобілі горіли на парковці просто біля Дарницького мосту. За однією з версій, пожежа почалася на штрафмайданчику для зберігання автомобілів МВС України, — зазначає видання. — Гасити їх складно — адже машини припарковані впритул одна до одної, ще й сильно заросли травою та бур’янами.

Джерело: ДСНС, «Інформатор»

Источник: Ракурс


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