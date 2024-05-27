У Дарницькому районі Києва загасили масштабну пожежу, фото: ДСНС

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У Києві в Дарницькому районі сьогодні, 27 травня, сталася пожежа, яка охопила близько 30 легкових автомобілів, 10 мотоциклів та автобус.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про пожежу на вулиці Канальній надійшло до рятувальників о 14.05.

Попередньо, сталося загорання автомобілів з загрозою розповсюдження на поруч припарковані авто, — зазначають у відомстві.

О 14.57 пожежу було локалізовано, о 15.11 — ліквідовано. На місці працювали 25 вогнеборців та п’ять одиниць техніки.

Видання «Інформатор» повідомляє, що загорілися автомобілі, котрі стояли на паркувальному майданчику поруч із Дарницьким автомобільним мостом.

Автомобілі горіли на парковці просто біля Дарницького мосту. За однією з версій, пожежа почалася на штрафмайданчику для зберігання автомобілів МВС України, — зазначає видання. — Гасити їх складно — адже машини припарковані впритул одна до одної, ще й сильно заросли травою та бур’янами.

Джерело: ДСНС, «Інформатор»