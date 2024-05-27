Во Франции прокомментировали новость о возможной отправке инструкторов в Украину

Французские инструкторы могут прибыть в Украину, фото: NATO

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Ракурс

Питання щодо відправлення в Україну французьких інструкторів для навчання українських військовослужбовців ще опрацьовується.

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Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на коментар Міністерства оборони Франції.

Зазначається, що у відповіді французького відомства на відповідний запит AFP заявили, що це питання «вивчається», але не підтвердили направлення інструкторів.

Тренування на українській землі є одним з проектів, які обговорювалися після конференції на підтримку України, скликаної (президентом Франції Еммануелем Макроном — ред.) 26 лютого, — зазначили у відповіді Міноборони Франції.

Як і всі проекти, що обговорювалися з цієї нагоди, це продовжує залишатися предметом роботи з українцями, зокрема, щоб зрозуміти їхні точні потреби, — додали у відомстві.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сьогодні, 27 травня, заявив, що перші французькі військові інструктори можуть незабаром прибути до України. За словами Сирського, він вже підписав відповідні документи.

Ця заява Сирського пролунала після проведеної ним та міністром оборони України Рустемом Умеровим відеоконференції з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню.

Джерело: AFP