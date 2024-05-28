Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские корабли из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: abal.com.ua
Количество российских кораблей в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n195748-kolichestvo-rossiyskih-korabley-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 28 травня, перебуває один ворожий корабель. Жодного носія крилатих ракет «Калібр» на бойовому чергуванні наразі немає.
.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.
- в Азовському морі перебуває один ворожий корабель;
- У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — вісім суден, з них два рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — вісім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.