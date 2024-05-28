Російські кораблі з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: abal.com.ua

https://racurs.ua/ua/n195748-kilkist-rosiyskyh-korabliv-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

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У Чорному морі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 28 травня, перебуває один ворожий корабель. Жодного носія крилатих ракет «Калібр» на бойовому чергуванні наразі немає.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

в Азовському морі перебуває один ворожий корабель;

У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — вісім суден, з них два рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — вісім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.