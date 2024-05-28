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Ракурс
Російські кораблі з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: abal.com.ua

Кількість російських кораблів у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

28 тра 2024, 08:53
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У Чорному морі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 28 травня, перебуває один ворожий корабель. Жодного носія крилатих ракет «Калібр» на бойовому чергуванні наразі немає.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

  • в Азовському морі перебуває один ворожий корабель;
  • У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — вісім суден, з них два рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — вісім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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