Последствия российского удара по Очакову, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n195756-rossiyskie-drony-udarili-po-grajdanskomu-zdaniu-v-ochakove-foto-video.html

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Російські дрони сьогодні, 28 травня, зранку атакували місто Очаків на Миколаївщині.

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Удару було завдано по цивільному об'єкту. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Сьогодні зранку російські дрони атакували місто Очаків. Ворог поцілив у двоповерхову будівлю, в якій знаходиться магазин і фітнес-зал, що не експлуатуються з міркувань безпеки. Виникла пожежа, — вказано в повідомленні.

Рятувальники вже ліквідували загорання, інформація про постраждалих не надходила.