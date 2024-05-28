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Ракурс
Последствия российского удара по Очакову, фото: ГСЧС

Российские дроны ударили по гражданскому зданию в Очакове (ФОТО, ВИДЕО)

28 мая 2024, 13:17
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Російські дрони сьогодні, 28 травня, зранку атакували місто Очаків на Миколаївщині.


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Удару було завдано по цивільному об'єкту. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Сьогодні зранку російські дрони атакували місто Очаків. Ворог поцілив у двоповерхову будівлю, в якій знаходиться магазин і фітнес-зал, що не експлуатуються з міркувань безпеки. Виникла пожежа, — вказано в повідомленні.

Рятувальники вже ліквідували загорання, інформація про постраждалих не надходила.

Наслідки російського удару по Очакову, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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