Российский «Шахед» сбили на Днепропетровщине, фото: 18000.com.ua

https://racurs.ua/n195753-v-dnepropetrovskoy-oblasti-sbili-vrajeskiy-shahed.html

Ракурс

На Дніпропетровщині збили російський дрон-камікадзе типу «Шахед».

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Про це сьогодні, 28 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА

На Дніпроопетровщині працювала ППО. Ворожий шахед наші збили в Синельниківському районі, — зазначив Лисак.

У Повітряному командуванні «Схід» повідомляють, що цієї ночі у їх зоні відповідальності було знищено три ворожі безпілотники:

SuperCam в Харківській області;

«Shahed-136/131» в Запорізькій області;

ще один дрон-камікадзе в Новомосковському районі Дніпропетровської області.

Станом на 8.00 підрозділи ПвК «Схід» знищили ще два безпілотники типу «Shahed-136/131» — в Синельниківському районі Дніпропетровщини та в Запорізькій області.