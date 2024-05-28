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Ракурс
Российский «Шахед» сбили на Днепропетровщине, фото: 18000.com.ua

В Днепропетровской области сбили вражеский «Шахед»

28 мая 2024, 11:41
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На Дніпропетровщині збили російський дрон-камікадзе типу «Шахед».


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Про це сьогодні, 28 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА

На Дніпроопетровщині працювала ППО. Ворожий шахед наші збили в Синельниківському районі, — зазначив Лисак.

У Повітряному командуванні «Схід» повідомляють, що цієї ночі у їх зоні відповідальності було знищено три ворожі безпілотники:

  • SuperCam в Харківській області;
  • «Shahed-136/131» в Запорізькій області;
  • ще один дрон-камікадзе в Новомосковському районі Дніпропетровської області.

Станом на 8.00 підрозділи ПвК «Схід» знищили ще два безпілотники типу «Shahed-136/131» — в Синельниківському районі Дніпропетровщини та в Запорізькій області.

Источник: Ракурс


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