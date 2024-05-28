Российские захватчики потеряли более 593 тыс. человек, фото: Delfi Rus

https://racurs.ua/n195749-rossiyskaya-armiya-v-sutki-poteryala-1460-chelovek-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 503 тис. 800 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 460 осіб. Про це сьогодні, 28 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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