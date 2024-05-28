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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 503 тис. 800 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 460 осіб. Про це сьогодні, 28 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 692 танки;
- 14 тис. 858 бойових броньованих машин;
- 13 тис. 29 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 85 одиниць РСЗВ;
- 815 одиниць засобів ППО;
- 357 літаків;
- 326 гелікоптерів;
- 10 тис. 482 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 221 крилату ракету;
- 27 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 17 тис. 740 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 122 одиниці спеціальної техніки.