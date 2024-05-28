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Ракурс
Російські загарбники втратили вже понад 593 тис. осіб, фото: Delfi Rus

Російська армія за добу втратила 1460 осіб (ІНФОГРАФІКА)

28 тра 2024, 09:38
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 503 тис. 800 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 460 осіб. Про це сьогодні, 28 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 692 танки;
  • 14 тис. 858 бойових броньованих машин;
  • 13 тис. 29 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 85 одиниць РСЗВ;
  • 815 одиниць засобів ППО;
  • 357 літаків;
  • 326 гелікоптерів;
  • 10 тис. 482 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 221 крилату ракету;
  • 27 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 17 тис. 740 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 122 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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