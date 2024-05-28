Лесной пожар, скриншот видео

https://racurs.ua/n195757-pojary-unichtojili-sotni-gektarov-ukrainskih-lesov-v-mae-video.html

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Від початку травня вогнем знищено сотні гектарів українських лісів.

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Про це сьогодні, 28 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зокрема:

з початку травня на території Лиманського району, що на Донеччині, виникло 46 лісових пожеж, 14 — внаслідок ворожих обстрілів. Вогнем знищено понад 1000 га лісової підстилки.

Так, поблизу міста Лиман рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки на території Дробишевського лісництва — загальна площа загоряння становила 120 га;

неподалік села Соснове Краматорського району на території Національного природного парку «Святі гори» виникла пожежа лісової підстилки загальною площею 40 га. Працівники парку створюють мінералізовані смуги, загрози населеним пунктам немає;

на Харківщині поблизу Балаклії фахівці ДСНС ліквідували загоряння лісової підстилки на території Високоборського лісництва. Загальна площа знищеного лісу — 310 га.