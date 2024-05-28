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Ракурс
Лесной пожар, скриншот видео

Пожары уничтожили сотни гектаров украинских лесов в мае (ВИДЕО)

28 мая 2024, 13:52
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Від початку травня вогнем знищено сотні гектарів українських лісів.


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Про це сьогодні, 28 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зокрема:

  • з початку травня на території Лиманського району, що на Донеччині, виникло 46 лісових пожеж, 14 — внаслідок ворожих обстрілів. Вогнем знищено понад 1000 га лісової підстилки.
  • Так, поблизу міста Лиман рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки на території Дробишевського лісництва — загальна площа загоряння становила 120 га;
  • неподалік села Соснове Краматорського району на території Національного природного парку «Святі гори» виникла пожежа лісової підстилки загальною площею 40 га. Працівники парку створюють мінералізовані смуги, загрози населеним пунктам немає;
  • на Харківщині поблизу Балаклії фахівці ДСНС ліквідували загоряння лісової підстилки на території Високоборського лісництва. Загальна площа знищеного лісу — 310 га.

Загалом з початку року в екосистемі виникло 15206 пожеж, загальною площею 11829, 83 га, — зазначають у ДСНС.

Источник: Ракурс


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