12 тыс. детей из Луганской области оккупанты отправят на «перевоспитание» в рф

Украинские дети будут проходить «перевоспитание» в лагерях в рф, фото: «Невседома»

https://racurs.ua/n195760-12-tys-detey-iz-luganskoy-oblasti-okkupanty-otpravyat-na-perevospitanie-v-rf.html

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У час літніх канікул понад 12 тисяч українських дітей із тимчасово окупованої Луганщини буде відправлено у різні регіони рф на перевиховання.

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Такий план озвучив місцевий гауляйтер леонід пасєчник. Про це сьогодні, 28 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У так званих дитячих таборах маленькі українці впродовж 21 дня проходитимуть пропагандистський вишкіл на «великороса», — вказано в повідомленні. — Заняття проводитимуть дітям серед інших «герої» сво.

У ЦНС зазначають, що кремлівських бойовиків до виховних процесів молодого покоління у рф росії та на тимчасово окупованих нею землях — це дуже поширена практика.

Зауважимо, під час таких занять вже фіксувались випадки фізичного насилля та сексуальних домагань, — наголошують у ЦНС. — Окупанти усіма силами намагаються приховувати ці факти, втім, небайдужі громадяни фіксують ці злочини і передають Центру національного спротиву аби в майбутньому притягнути злочинців до відповідальності.

У ЦНС закликають повідомляти інформацію про окупантів, військових рф, розташування їх позицій та техніки до відповідного анонімного чат-бота.