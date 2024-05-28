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Зеленский в Бельгии посетил авиабазу, где учатся украинские техники обслуживания F-16
Зеленский в Бельгии посетил авиабазу, где учатся украинские техники обслуживания F-16 (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195771-zelenskiy-v-belgii-posetil-aviabazu-gde-uchatsya-ukrainskie-tehniki-obslujivaniya-f-16-video.htmlРакурс
Під час робочого візиту до Бельгії президент України Володимир Зеленський відвідав військову базу «Мелсбрук».
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Він оглянув винищувачі F-16 і поспілкувався з бельгійськими пілотами-інструкторами та українськими військовими, які там навчаються.
Главі держави докладно розповіли про бойові характеристики й технічні особливості літаків, а також про навчання українських льотчиків на F-16. Бельгійські пілоти-інструктори відзначили вмотивованість українських колег.
Зеленський також зустрівся з військовослужбовцями Збройних сил України, які проходять навчання з обслуговування винищувачів. Вони розповіли, що мають досвідчених інструкторів, отримують усю важливу інформацію та хочуть якомога скоріше повернутися в Україну, щоб виконувати бойові завдання та пришвидшувати нашу перемогу.
Бажаю вам гарного закінчення навчання. Дуже дякуємо вам, розраховуємо на вас та чекаємо вдома, — сказав президент.