Зеленский в Бельгии посетил авиабазу, где учатся украинские техники обслуживания F-16

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Під час робочого візиту до Бельгії президент України Володимир Зеленський відвідав військову базу «Мелсбрук».

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Він оглянув винищувачі F-16 і поспілкувався з бельгійськими пілотами-інструкторами та українськими військовими, які там навчаються.

Главі держави докладно розповіли про бойові характеристики й технічні особливості літаків, а також про навчання українських льотчиків на F-16. Бельгійські пілоти-інструктори відзначили вмотивованість українських колег.

Зеленський також зустрівся з військовослужбовцями Збройних сил України, які проходять навчання з обслуговування винищувачів. Вони розповіли, що мають досвідчених інструкторів, отримують усю важливу інформацію та хочуть якомога скоріше повернутися в Україну, щоб виконувати бойові завдання та пришвидшувати нашу перемогу.