Рассылка повесток через "Резерв+" пока не планируется

https://racurs.ua/n195770-v-minoborony-rasskazali-o-rassylke-povestok-cherez-rezerv.html

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У Міністерстві оборони повідомили, що розсилати повістки через «Резерв+" поки не планують.

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Наразі робота над таким функціоналом не ведеться, тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок «Резерв+" не розсилаються. І поки що не плануються, — сказала 28 травня в ефірі телемарфону заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Серед іншого, він передбачає, що всі військовозобов’язані, призовники та резервісти віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані. Це потрібно зробити до 16 липня.

Раніше у Міноборони анонсували, що у «Резерв+" зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.