В Центре противодействия дезинформации рассказали о трех новых ИПСО, которые готовит россия

https://racurs.ua/n195772-v-centre-protivodeystviya-dezinformacii-rasskazali-o-treh-novyh-ipso-kotorye-gotovit-rossiya.html

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У Центрі протидії дезінформації попередили про нові три інформаційно-психологічні операції (ІПСО), які готує росія найближчим часом.

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Перша — це про «Другий фронт з Білорусі». Основна мета цієї ІПСО — нагнітання масової паніки серед українців.

Інша: «Нелегітимність Зеленського». Завдяки цій операції росія буде дискредитувати українську «формулу миру». Також пропаганда рф протиставлятиме Зеленському «легітимного» Януковича.

Третя ІПСО московитів: «Тотальна бідність».

рф поширюватиме фейкові наративи про те, що через мобілізацію чоловіків з підприємств на Україну очікує економічна криза. Очікують провокації щодо бунтів працівників підприємств.

Ще однією ІПСО у ЦПД назвали приділення значної уваги роспропаганди темі збільшення тарифів в Україні та курсу валют відносно гривні, пророкуючи українцям «тотальну бідність».