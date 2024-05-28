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У Центрі протидії дезінформації розповіли про три нові ІПСО, які готує росія
У Центрі протидії дезінформації розповіли про три нові ІПСО, які готує росіяhttps://racurs.ua/ua/n195772-u-centri-protydiyi-dezinformaciyi-rozpovily-pro-try-novi-ipso-yaki-gotuie-rosiya.htmlРакурс
У Центрі протидії дезінформації попередили про нові три інформаційно-психологічні операції (ІПСО), які готує росія найближчим часом.
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Перша — це про «Другий фронт з Білорусі». Основна мета цієї ІПСО — нагнітання масової паніки серед українців.
Інша: «Нелегітимність Зеленського». Завдяки цій операції росія буде дискредитувати українську «формулу миру». Також пропаганда рф протиставлятиме Зеленському «легітимного» Януковича.
Третя ІПСО московитів: «Тотальна бідність».
рф поширюватиме фейкові наративи про те, що через мобілізацію чоловіків з підприємств на Україну очікує економічна криза. Очікують провокації щодо бунтів працівників підприємств.
Ще однією ІПСО у ЦПД назвали приділення значної уваги роспропаганди темі збільшення тарифів в Україні та курсу валют відносно гривні, пророкуючи українцям «тотальну бідність».
Також медіа противника просуватимуть наратив, що нібито Зеленський хоче продовження війни й стягує гроші з населення, — йдеться у повідомленні.