ВСУ за сутки уничтожили 1 тыс. 300 оккупантов. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n195782-vsu-za-sutki-zadvuhsotili-bolshoe-kolichestvo-vragov-dannye-genshtaba.html

Ракурс

Військові втрати росії у війні проти України зросли ще на 1 тис. 300 загарбників.

.

Саме таку кількість ворогів знищили за добу українські захисники. Також військові спопелили вісім танків, 33 бойових броньованих машини, 37 артсистем, 56 одиниць автомобільної та 20 — автомобільної техніки. Про це Генеральний штаб ЗСУ 29 травня повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 травня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 505 тис. 100 (+1 тис. 300) осіб,

танків — 7 тис. 700 (+8) од,

бойових броньованих машин — 14 тис. 891 (+33) од,

артилерійських систем — 13 тис. 66 (+37) од,

РСЗВ — 1 тис. 87 (+2) од,

засоби ППО —- 815 (+0) од,

літаків — 357 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 тис. 510 (+28),

крилаті ракети — 2 тис. 222 (+0),

кораблі/катери — 27 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 17 тис. 796 (+56) од,

спеціальна техніка — 2 тис. 142 (+20).

В Генштабі наголосили, що у зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування статистику знищення крилатих ракет ворога. Військові додали, що загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Нагадаємо, 27 травня в Центрі національного спротиву заявили, що лікарні на тимчасово окупованих територіях України переповнені пораненими російськими військовими. Загарбники змушені вивозити поранених на територію рф для надання навіть першої медичної допомоги.