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Ракурс
ВСУ за сутки уничтожили 1 тыс. 300 оккупантов. Фото: Генштаб

ВСУ за сутки «задвухсотили» большое количество врагов — данные Генштаба

29 мая 2024, 09:19
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Військові втрати росії у війні проти України зросли ще на 1 тис. 300 загарбників.


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Саме таку кількість ворогів знищили за добу українські захисники. Також військові спопелили вісім танків, 33 бойових броньованих машини, 37 артсистем, 56 одиниць автомобільної та 20 — автомобільної техніки. Про це Генеральний штаб ЗСУ 29 травня повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 травня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 505 тис. 100 (+1 тис. 300) осіб,
  • танків — 7 тис. 700 (+8) од,
  • бойових броньованих машин — 14 тис. 891 (+33) од,
  • артилерійських систем — 13 тис. 66 (+37) од,
  • РСЗВ — 1 тис. 87 (+2) од,
  • засоби ППО —- 815 (+0) од,
  • літаків — 357 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 тис. 510 (+28),
  • крилаті ракети — 2 тис. 222 (+0),
  • кораблі/катери — 27 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17 тис. 796 (+56) од,
  • спеціальна техніка — 2 тис. 142 (+20).

В Генштабі наголосили, що у зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування статистику знищення крилатих ракет ворога. Військові додали, що загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Нагадаємо, 27 травня в Центрі національного спротиву заявили, що лікарні на тимчасово окупованих територіях України переповнені пораненими російськими військовими. Загарбники змушені вивозити поранених на територію рф для надання навіть першої медичної допомоги.

Источник: Ракурс


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