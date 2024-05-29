Самолеты радиолокационной разведки и управления ASC 890. Фото:

https://racurs.ua/n195786-samolety-i-btry-shveciya-obyavila-rekordnyy-paket-voennoy-pomoschi-dlya-ukrainy.html

Ракурс

Новий пакет військової допомоги для України оголосив уряд Швеції.

.

Вартість техніки та озброєння, яке буде в цьому пакеті, становить 1,3 млрд дол. Цей пакет військової допомоги стане 16-м за рахунком від Швеції з моменту початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Гроші, які будуть включені до додаткового бюджету, крім іншого, дадуть змогу зміцнити протиповітряну оборону України. Про це пише Sydsvenskan.

Українським Силам оборони передадуть літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890 — вони мають посилити протиповітряну оборону. Також у пакеті вказується й винищувач Rb 99.

Також ЗСУ отримають нову партію гусеничних бронетранспортерів Pansarbandvagn 302, артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та ракети AIM-120 AMRAAM.

Зазначається, що Швеція вже надала Україні підтримку в розмірі 43,5 млрд шведських крон.

Нагадаємо, 27 травня стало відомо, що Іспанія передасть Україні рекордний пакет військової допомоги на суму 1,129 млрд євро. У ньому буде 19 танків Leopard 2A4 та ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Джерело: Sydsvenskan