Разведка показала, как морские дроны уничтожили российские катера в Крыму

https://racurs.ua/n195815-razvedka-pokazala-kak-morskie-drony-unichtojili-rossiyskie-katera-v-krymu-video.html

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ГУР МО підтвердило інформацію про знищення російських катерів КС-701 «Тунець», а також показало відео їхнього ураження.

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Знищення російських катерів — справа спецпідрозділу Group 13, який за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував так званий флот так званої росії в українському Криму.

Щоб знищити ударні дрони на підході до бухти Вузька біля Чорноморського, російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема ― літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати.

Утім, це не завадило спецпризначенцям знищити два катери росії ― за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 «Тунєц». Інформація оновлюється, зазначили в ГУР.

Нагадаємо, лише з початку 2024 року спецпідрозділ Group 13 за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже знищив російські: ракетний корабель «Івановєц», великий десантний корабель «Цезарь Куніков», корвет «Сєрґєй Котов», швидкісний патрульний катер «Манґуст».