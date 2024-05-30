Берлин склоняется к разрешению Украины бить по россии немецким оружием, США готовы «адаптировать» свою позицию

https://racurs.ua/n195818-berlin-sklonyaetsya-k-razresheniu-ukrainy-bit-po-rossii-nemeckim-orujiem-ssha-gotovy.html

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Уряд Німеччини схиляється до дозволу Україні бити по росії німецькою зброєю, а США готові «адаптувати та коригувати» свою позицію за потреби.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, «в рамках міжнародного права». Його речник каже, що «оборонні дії України не обмежуються власною територією, а можуть бути поширені на територію агресора». Домовленості з Києвом німецька сторона розкривати не буде, пише Politico.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати не дозволяли і не заохочували атаки з використанням своєї зброї на цілі в росії, але Київ має сам ухвалити рішення для ефективного захисту.

The Washington Post пише з посиланням на джерела, що для України немає жодних обмежень на використання американських засобів ППО для збиття російських ракет або винищувачів над територією росії, «якщо вони становлять загрозу для України».

У вівторок канцлер Олаф Шольц заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, «в рамках міжнародного права», що дозволить використовувати її проти такого агресора, як росія, в тому числі на її території.

Шольц був не настільки конкретним у своїх відповідях, як представники деяких інших країн, але напередодні прессекретар канцлера Штеффен Гебештрайт додав, що «оборонні дії України не обмежуються власною територією і можуть поширюватися і на територію агресора», що оглядачі видання розцінюють, як важливий крок на зняття попередніх заборон Берліна. Водночас він додав, що не може розкрити точні домовленості з Києвом щодо використання німецької зброї, оскільки вони є конфіденційними.

Гебештрайт також сказав, що заява Шольца річної давнини, у якій він сказав, що існує «консенсус щодо того, що Україна не використовуватиме німецьку зброю на території росії», була «констатацією фактів» на той момент, однак не обов’язково стосується майбутнього.

Джерело, знайоме з позицією німецького уряду, також повідомило, що Шольц виступає за дозвіл використання західної зброї проти цілей всередині росії, не вдаючись у подробиці.

Водночас, залишається невідомим, які саме цілі зможуть вражати ЗСУ німецькою зброєю, якщо Берлін врешті-решт погодиться на нові умови.