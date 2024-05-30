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Берлін схиляється до дозволу Україні бити по росії німецькою зброєю, США готові «адаптувати» свою позицію

Берлін схиляється до дозволу Україні бити по росії німецькою зброєю, США готові «адаптувати» свою позицію

30 тра 2024, 12:27
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Уряд Німеччини схиляється до дозволу Україні бити по росії німецькою зброєю, а США готові «адаптувати та коригувати» свою позицію за потреби.


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Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, «в рамках міжнародного права». Його речник каже, що «оборонні дії України не обмежуються власною територією, а можуть бути поширені на територію агресора». Домовленості з Києвом німецька сторона розкривати не буде, пише Politico.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати не дозволяли і не заохочували атаки з використанням своєї зброї на цілі в росії, але Київ має сам ухвалити рішення для ефективного захисту.

The Washington Post пише з посиланням на джерела, що для України немає жодних обмежень на використання американських засобів ППО для збиття російських ракет або винищувачів над територією росії, «якщо вони становлять загрозу для України».

У вівторок канцлер Олаф Шольц заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, «в рамках міжнародного права», що дозволить використовувати її проти такого агресора, як росія, в тому числі на її території.

Шольц був не настільки конкретним у своїх відповідях, як представники деяких інших країн, але напередодні прессекретар канцлера Штеффен Гебештрайт додав, що «оборонні дії України не обмежуються власною територією і можуть поширюватися і на територію агресора», що оглядачі видання розцінюють, як важливий крок на зняття попередніх заборон Берліна. Водночас він додав, що не може розкрити точні домовленості з Києвом щодо використання німецької зброї, оскільки вони є конфіденційними.

Гебештрайт також сказав, що заява Шольца річної давнини, у якій він сказав, що існує «консенсус щодо того, що Україна не використовуватиме німецьку зброю на території росії», була «констатацією фактів» на той момент, однак не обов’язково стосується майбутнього.

Джерело, знайоме з позицією німецького уряду, також повідомило, що Шольц виступає за дозвіл використання західної зброї проти цілей всередині росії, не вдаючись у подробиці.

Водночас, залишається невідомим, які саме цілі зможуть вражати ЗСУ німецькою зброєю, якщо Берлін врешті-решт погодиться на нові умови.

Джерело: Ракурс


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