В метро Киева увеличат интервалы поездов из-за мобилизованных работников

https://racurs.ua/n195825-v-metro-kieva-uvelichat-intervaly-poezdov-iz-za-mobilizovannyh-rabotnikov.html

Ракурс

У Києві збільшать інтервали поїздів у метрополітені через брак кадрів, що виник у зв’язку з вимушеною міграцією та мобілізацією.

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Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».