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Ракурс
В метро Киева увеличат интервалы поездов из-за мобилизованных работников

В метро Киева увеличат интервалы поездов из-за мобилизованных работников

30 мая 2024, 15:17
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У Києві збільшать інтервали поїздів у метрополітені через брак кадрів, що виник у зв’язку з вимушеною міграцією та мобілізацією.


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Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між «пік» та на 45 секунд у «пікові» години, — йдеться у повідомлені.

Источник: Ракурс


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