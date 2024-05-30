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В метро Киева увеличат интервалы поездов из-за мобилизованных работников
В метро Киева увеличат интервалы поездов из-за мобилизованных работниковhttps://racurs.ua/n195825-v-metro-kieva-uvelichat-intervaly-poezdov-iz-za-mobilizovannyh-rabotnikov.htmlРакурс
У Києві збільшать інтервали поїздів у метрополітені через брак кадрів, що виник у зв’язку з вимушеною міграцією та мобілізацією.
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Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».
Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між «пік» та на 45 секунд у «пікові» години, — йдеться у повідомлені.