У метро Києва збільшать інтервали поїздів через мобілізованих працівників

https://racurs.ua/ua/n195825-u-metro-kyieva-zbilshat-intervaly-poyizdiv-cherez-mobilizovanyh-pracivnykiv.html

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У Києві збільшать інтервали поїздів у метрополітені через брак кадрів, що виник у зв’язку з вимушеною міграцією та мобілізацією.

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Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».