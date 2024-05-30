Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У метро Києва збільшать інтервали поїздів через мобілізованих працівників

У метро Києва збільшать інтервали поїздів через мобілізованих працівників

30 тра 2024, 15:17
999

У Києві збільшать інтервали поїздів у метрополітені через брак кадрів, що виник у зв’язку з вимушеною міграцією та мобілізацією.


.

Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між «пік» та на 45 секунд у «пікові» години, — йдеться у повідомлені.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів