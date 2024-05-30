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У метро Києва збільшать інтервали поїздів через мобілізованих працівників
У метро Києва збільшать інтервали поїздів через мобілізованих працівниківhttps://racurs.ua/ua/n195825-u-metro-kyieva-zbilshat-intervaly-poyizdiv-cherez-mobilizovanyh-pracivnykiv.htmlРакурс
У Києві збільшать інтервали поїздів у метрополітені через брак кадрів, що виник у зв’язку з вимушеною міграцією та мобілізацією.
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Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».
Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між «пік» та на 45 секунд у «пікові» години, — йдеться у повідомлені.