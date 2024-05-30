ГУР уточнило потери российских оккупантов после атаки на Крым. Фото:

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Українські дрони Magura V5 уразили чотири російських транспортно-десантних катери КС-701 «Тунець».

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Згідно з уточненими даними, внаслідок місії воєнної розвідки України спецпризначенці «Group 13» знищили у Криму два ворожі катери КС-701 «Тунець» та уразили ще два судна такого ж типу. Про це 20 травня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що ці катери росіяни використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова.

Як відомо, катер «Тунець» дизельний і має алюмінієвий корпус. Його можна використовувати як для роз’їзних робіт, так і для патрульних поїздок або відпочинку на воді. Довжина «Тунця» досягає 8,8 м, ширина — 2,5 м, а пасажиромісткість — до шести осіб.

Нагадаємо, українські ЗМІ повідомили, що внаслідок нічної операції ГУР МО у ніч на 30 травня були уражені два російські катери типу КС-701 «Тунець» у тимчасово окупованому Криму.