Морські дрони "Магура V5" вполювали два російських катери "Тунець"

https://racurs.ua/ua/n195814-morski-drony-magura-v5-vpoluvaly-dva-rosiyskyh-katery-tunec-zmi.html

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Низка українських ЗМІ з посиланням власні джерела повідомляють, що внаслідок нічної операції ГУР МО у ніч на 30 травня уражено два російські катери типу КС-701 «Тунець» у тимчасово окупованому Криму.

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Операцію провели у районі селища Чорноморське Євпаторійського району. Для неї використали морські дрони «Магура V5».

Для протидії ворог активно застосовував авіацію, стрілецьку зброю та артилерію, втім — безрезультатно.

Катер «Тунець» дизельний і має алюмінієвий корпус. Його призначення відрізняється залежно від модифікації. Катер можна використовувати як для роз’їзних робіт, так і для патрульних поїздок або відпочинку на воді. Довжина «Тунця» досягає 8,8 м, ширина — 2,5 м, пасажиромісткість — до шести осіб. Такі катери знаходяться в основному у власності російських прикордонників та МНС.