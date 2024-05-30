ВСУ поразили паромную переправу оккупантов в Крыму. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n195837-rakety-atacms-porazili-kerchenskuu-paromnuu-perepravu-genshtab-foto.html

Ракурс

Сили оборони України успішно уразили переправу окупантів у Криму.

.

У четвер вночі, 30 травня, українські військові вдарили балістичними ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ на тимчасово окупованому півострові. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Зазначається, що це об'єкт прикривали розхвалені ворожою пропагандою російські засоби протиповітряної оборони «Панцир», «Тор» та «Тріумф». Однак американські ракети, які були прийняті на озброєння у 90-х роках минулого століття, успішно подолали «новітню» ворожу ППО.

Ракетний удар пошкодив два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело успішну операцію — українські дрони Magura V5 уразили чотири російських транспортно-десантних катери КС-701 «Тунець». Ці катери росіяни використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова.