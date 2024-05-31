Трамп стал первым экс-президентом США, осужденным за тяжкие преступления

Мелания Трамп и Дональд Трамп, фото: PICRYL

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Дональда Трампа, колишнього президента США, журі присяжних на суді в Нью-Йорку визнало винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділових документів, котрі були висунуті проти нього у кримінальній справі щодо приховування грошей з метою вплинути на результати виборів 2016 року.

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Про це повідомляє The Guardian.

Вердикт було ухвалено після того, як журі присяжних, до якого входили 12 жителів Нью-Йорка, радилося близько 12 годин у цьому безпрецедентному в історії США першому кримінальному процесі проти президента, нинішнього чи колишнього.

Трампу висували 34 пункти звинувачення у фальсифікації ділових записів у зв’язку з виплатою грошей, яку його колишній адвокат Майкл Коен зробив порноакторці Стормі Деніелс перед виборами 2016 року.

Тоді, за інформацією слідства, Коен заплатив Деніелс 130 тис. доларів за мовчання про її роман з Трампом, котрі були оформлені як «юридичні витрати».

Дата винесення вироку Трампу призначена на 11 липня — всього за кілька днів до національного з’їзду Республіканської партії в Мілуокі, де, як очікується, лідери партії офіційно висуватимуть його кандидатом у президенти на виборах, голосування на яких відбудеться 5 листопада, повідомляє агентство Associated Press.

Це був сфальсифікований, ганебний судовий процес, — заявив розлючений Трамп журналістам після виходу із зали суду. — Справжній вирок буде 5 листопада від народу. Вони знають, що сталося, і всі знають, що тут сталося.

Адвокат Трампа вже заявив, що його підзахисний має намір оскаржити вирок.

Трампу загрожує покарання до чотирьох років позбавлення волі. Проте звинувачення у фальсифікації ділових записів є кримінальним злочином класу E у Нью-Йорку — найнижчим рівнем злочинів у штаті і міру покарання обиратиме суддя.

Інші покарання можуть включати штраф або випробувальний термін. І цілком можливо, що суддя дозволить Трампу уникати відбування будь-якого покарання, доки він не вичерпає можливості апеляції.

Засудження також не забороняє Трампу продовжувати свою кампанію і обійняти посаду президента в разі перемоги. Невістка Трампа Лара Трамп, яка є співголовою Національного комітету Республіканської партії, вже заявила, що якщо Трампа засудять до домашнього ув’язнення, він буде проводити віртуальні мітинги та агітаційні заходи.

Джерело: The Guardian, Associated Press