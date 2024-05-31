Коллаборанты «выполняют планы» по паспортизации жителей ВОТ за счет инвалидовhttps://racurs.ua/n195851-kollaboranty-vypolnyaut-plany-po-pasportizacii-jiteley-vot-za-schet-invalidov.htmlРакурс
На ТОТ України російські загарбники усіма способами намагаються виправити патову для себе ситуацію із паспортизацією місцевого населення.
Оскільки виконати план з видачі російських паспортів їм не вдається, окупанти йдуть на шантаж та різні протиправні дії. Про це сьогодні, 31 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Нещодавно у Каховці працівники окупаційної адміністрації організували виїзд паралізованої жінки до РОА аби тут оформити їй паспорт рф, — вказано в повідомленні. — Для цього залучили карету швидкої допомоги аби доправити неповносправну у паспортний стіл.
Зазначається, що це не поодинокі випадки порушення прав людей з інвалідністю.
До прикладу, уповноважена з прав дитини рф марія львова-бєлова разом з окупаційною владою вивезли до Пензи чотирьох вихованців Олешківського будинку-інтернату для дітей з особливостями розвитку що на Херсонщині, — зазначають у ЦНС. — Усі четверо вихованців — неповнолітні, яких визнали недієздатними та позбавленими батьківського піклування.
У ЦНС наголошують, що міжнародне право забороняє переміщати населення з окупованих територій незалежно від віку та дієздатності.
Насильницьке переміщення цивільного населення без вагомих підстав може розглядатися як воєнний злочин, а за певних умов — як злочин проти людяності, — додають у ЦНС і закликають допомогти зупинити ці злочини кремля, повідомляючи інформацію про колаборантів та окупантів до відповідного анонімного чат-бота.