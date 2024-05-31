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Ракурс
На ТОТ триває примусова паспортизація населення, фото: «Укрінформ»

Колаборанти «виконують плани» з паспортизації жителів ТОТ за рахунок неповносправних

31 тра 2024, 13:41
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На ТОТ України російські загарбники усіма способами намагаються виправити патову для себе ситуацію із паспортизацією місцевого населення.


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Оскільки виконати план з видачі російських паспортів їм не вдається, окупанти йдуть на шантаж та різні протиправні дії. Про це сьогодні, 31 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Нещодавно у Каховці працівники окупаційної адміністрації організували виїзд паралізованої жінки до РОА аби тут оформити їй паспорт рф, — вказано в повідомленні. — Для цього залучили карету швидкої допомоги аби доправити неповносправну у паспортний стіл.

Зазначається, що це не поодинокі випадки порушення прав людей з інвалідністю.

До прикладу, уповноважена з прав дитини рф марія львова-бєлова разом з окупаційною владою вивезли до Пензи чотирьох вихованців Олешківського будинку-інтернату для дітей з особливостями розвитку що на Херсонщині, — зазначають у ЦНС. — Усі четверо вихованців — неповнолітні, яких визнали недієздатними та позбавленими батьківського піклування.

У ЦНС наголошують, що міжнародне право забороняє переміщати населення з окупованих територій незалежно від віку та дієздатності.

Насильницьке переміщення цивільного населення без вагомих підстав може розглядатися як воєнний злочин, а за певних умов — як злочин проти людяності, — додають у ЦНС і закликають допомогти зупинити ці злочини кремля, повідомляючи інформацію про колаборантів та окупантів до відповідного анонімного чат-бота.

Джерело: Ракурс


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