На ТОТ триває примусова паспортизація населення, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n195851-kolaboranty-vykonuut-plany-z-pasportyzaciyi-jyteliv-tot-za-rahunok-nepovnospravnyh.html

Ракурс

На ТОТ України російські загарбники усіма способами намагаються виправити патову для себе ситуацію із паспортизацією місцевого населення.

.

Оскільки виконати план з видачі російських паспортів їм не вдається, окупанти йдуть на шантаж та різні протиправні дії. Про це сьогодні, 31 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Нещодавно у Каховці працівники окупаційної адміністрації організували виїзд паралізованої жінки до РОА аби тут оформити їй паспорт рф, — вказано в повідомленні. — Для цього залучили карету швидкої допомоги аби доправити неповносправну у паспортний стіл.

Зазначається, що це не поодинокі випадки порушення прав людей з інвалідністю.

До прикладу, уповноважена з прав дитини рф марія львова-бєлова разом з окупаційною владою вивезли до Пензи чотирьох вихованців Олешківського будинку-інтернату для дітей з особливостями розвитку що на Херсонщині, — зазначають у ЦНС. — Усі четверо вихованців — неповнолітні, яких визнали недієздатними та позбавленими батьківського піклування.

У ЦНС наголошують, що міжнародне право забороняє переміщати населення з окупованих територій незалежно від віку та дієздатності.