Російські загарбники маргіналізують українців на ТОТ, фото: «Актуально»

https://racurs.ua/ua/n194187-rashysty-obmejuut-prava-ukrayinciv-na-okupovanyh-terytoriyah-cns.html

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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях обмежують права українців та намагаються видати проукраїнський рух як щось нечисленне і «виняток з правила».

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Про це сьогодні, 9 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Фактично кремль заперечує право існування українців, й на захоплених землях проводить політику геноциду. В межах цієї політики росіяни позбавляють українців права на освіту, медицину й державні послуги. Українець може втратити житло, якщо відмовляється отримувати паспорт громадянина рф, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що будь-які випадки непокори замовчуються або ж демонізуються пропагандистами й виставляються як поодинокі випадки, щоб показати, що весь спротив нібито є лише рідким явищем з боку «небезпечних соціальних елементів».

Водночас на ТОТ досі показники паспортизації є менш як 50%, й росія не змогла інтегрувати ці землі у своє правове поле, — наголошують у ЦНС. — Росіяни не можуть знайти достатню кількість колаборантів, а українські діти продовжують таємно навчаються в українських школах.

У ЦНС закликають допомогти звільненню окупованих територій і повідомляти до відповідного чат-бота розташування баз ворога для подальшого їх знищення сучасною зброєю.