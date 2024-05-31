Украина подписала соглашения о безопасности с тремя странами Европы. Фото: ОП

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Україна підписала безпекові угоди ще з трьома європейськими країнами.

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У п’ятницю, 31 травня, президент України Володимир Зеленський підписав двосторонні безпекові угоди зі Швецією, Ісландією та Норвегією. Усі вони розраховані на 10 років. Про це повідомили в Офісі президента.

Угода зі Швецією передбачає, що ця країна надасть Києву військову допомогу на приблизно 6,5 млрд євро протягом 2024−2026 років. ЗСУ й надалі отримуватимуть артилерійські системи Archer і бойові машини піхоти CV90. Також українській армії передадуть літаки-розвідники ASC 890, не виключена й передача літаків JAS 39 Gripen включно з навчанням.

Ісландія упродовж 2024−2028 років щороку виділятиме Україні майже 30 млн дол. й готова співпрацювати в оборонній сфері, санкцій проти росії, відшкодування збитків тощо.

Домовленість з Норвегією передбачає, що у цьому році Україна отримає військової допомоги на майже 1,2 млрд євро, а загалом упродовж 2023−2027 років ця сума складе 6,4 млрд євро. Норвежці допомагатимуть розвивати спроможності України у сфері сучасних бойових літаків й готова передати ЗСУ винищувачі F-16.

Як відомо, раніше безпекові угоди з Україною підписали 15 раїн. Серед них — Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія та Португалія.

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що напередодні Саміту миру в Швейцарії, що відбудеться 15−16 червня, Україна та Сполучені Штати Америки підпишуть двосторонню безпекову угоду.