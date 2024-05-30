Україна та США підпишуть безпекову угоду. Фото:

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Україна та Сполучені Штати Америки підпишуть двосторонню безпекову угоду.

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Цей документ український президент Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден погодять цей документ напередодні Саміту миру в Швейцарії, що відбудеться 15−16 червня. Про це повідомило Financial Times, із посиланням на власні джерела.

Очікується, що підписання цієї угоди відбудеться в Італії на зустрічі членів «Групи семи».

За інформацією видання, ця угода повинна стати найбільш значущою з усіх угод, які Україна укладала з країнами НАТО, у яких йшлося про зобов’язання щодо довгострокової підтримки, військову підготовку, обмін розвідданими та економічну допомогу.

Нагадаємо, 29 травня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо підписали десятирічну безпекову угоду між Україною та Бельгією.

Джерело: Financial Times