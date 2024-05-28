Десятирічну безпекову угоду підписали Україна та Бельгія

Володимир Зеленський та Александер де Кроо, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n195759-desyatyrichnu-bezpekovu-ugodu-pidpysaly-ukrayina-ta-belgiya.html

Ракурс

Україна та Бельгія підписали десятирічну безпекову угоду.

.

Церемонія підписання, в якій взяли участь президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, відбулася сьогодні, 29 травня, в ході візиту Зеленського до Брюсселя. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Ця угода, як і подібні документи, нещодавно підписані Україною з іншими державами, чинна протягом десяти років.

Вона, зокрема, передбачає, що: