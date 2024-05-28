Десятирічну безпекову угоду підписали Україна та Бельгія

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Володимир Зеленський та Александер де Кроо, фото: Офіс президента
Десятирічну безпекову угоду підписали Україна та Бельгіяhttps://racurs.ua/ua/n195759-desyatyrichnu-bezpekovu-ugodu-pidpysaly-ukrayina-ta-belgiya.htmlРакурс
Україна та Бельгія підписали десятирічну безпекову угоду.
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Церемонія підписання, в якій взяли участь президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, відбулася сьогодні, 29 травня, в ході візиту Зеленського до Брюсселя. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Ця угода, як і подібні документи, нещодавно підписані Україною з іншими державами, чинна протягом десяти років.
Вона, зокрема, передбачає, що:
- Бельгія у 2024 році виділить Україні щонайменше 977 млн євро на військову та продовжить надавати підтримку протягом десятирічного строку дії цієї угоди;
- Бельгія продовжить докладати зусиль для покращення спроможності Сил безпеки й оборони України для захисту від російської агресії сьогодні, стримування подальшої агресії в майбутньому, а також для посилення функціональної сумісності українських сил і засобів зі стандартами НАТО;
- підтримка від Бельгії охоплюватиме як короткострокові військові потреби, так і довгострокову розбудову потенціалу майбутніх Сил оборони України;
- Бельгія підтримуватиме зусилля, спрямовані на забезпечення Повітряних сил ЗСУ зокрема літаками F-16, боєприпасами, підготовкою пілотів і технічного персоналу, а також довгостроковим технічним обслуговуванням винищувачів і створенням належних умов для їх експлуатації в Україні;
- у документі зазначена точна кількість літаків, які Бельгія планує надати Україні — 30 винищувачів F-16 до 2028 року, перші з яких мають прибути вже в цьому році;
- також Бельгія надасть Україні боєприпаси та засоби протиповітряної оборони для літаків F-16;
- окремо в документі окреслені низка питань двосторонньої співпраці в оборонній промисловості;
- також Україна та Бельгія поглиблюватимуть співпрацю у сферах кібербезпеки, розвідки, та протидії дезінформації.