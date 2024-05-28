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Ракурс
Володимир Зеленський та Александер де Кроо, фото: Офіс президента

Десятирічну безпекову угоду підписали Україна та Бельгія

28 тра 2024, 14:50
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Україна та Бельгія підписали десятирічну безпекову угоду.


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Церемонія підписання, в якій взяли участь президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, відбулася сьогодні, 29 травня, в ході візиту Зеленського до Брюсселя. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Ця угода, як і подібні документи, нещодавно підписані Україною з іншими державами, чинна протягом десяти років.

Вона, зокрема, передбачає, що:

  • Бельгія у 2024 році виділить Україні щонайменше 977 млн євро на військову та продовжить надавати підтримку протягом десятирічного строку дії цієї угоди;
  • Бельгія продовжить докладати зусиль для покращення спроможності Сил безпеки й оборони України для захисту від російської агресії сьогодні, стримування подальшої агресії в майбутньому, а також для посилення функціональної сумісності українських сил і засобів зі стандартами НАТО;
  • підтримка від Бельгії охоплюватиме як короткострокові військові потреби, так і довгострокову розбудову потенціалу майбутніх Сил оборони України;
  • Бельгія підтримуватиме зусилля, спрямовані на забезпечення Повітряних сил ЗСУ зокрема літаками F-16, боєприпасами, підготовкою пілотів і технічного персоналу, а також довгостроковим технічним обслуговуванням винищувачів і створенням належних умов для їх експлуатації в Україні;
  • у документі зазначена точна кількість літаків, які Бельгія планує надати Україні — 30 винищувачів F-16 до 2028 року, перші з яких мають прибути вже в цьому році;
  • також Бельгія надасть Україні боєприпаси та засоби протиповітряної оборони для літаків F-16;
  • окремо в документі окреслені низка питань двосторонньої співпраці в оборонній промисловості;
  • також Україна та Бельгія поглиблюватимуть співпрацю у сферах кібербезпеки, розвідки, та протидії дезінформації.

Джерело: Ракурс


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