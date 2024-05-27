Зеленський та прем'єр Іспанії підписали двосторонню безпекову угоду (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195732-zelenskyy-ta-premier-ispaniyi-pidpysaly-dvostoronnu-bezpekovu-ugodu-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали у Мадриді двосторонню безпекову угоду.
Про це сьогодні, 27 травня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Офісу президента України.
Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Це договір про майбутнє, і це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю, — заявив Санчес.
За словами іспанського прем'єра, цей договір охоплює такі теми як фінансова та військова підтримка, а також реконструкція, відновлення та розмінування.
Таким чином, Іспанія стала десятою країною, з якою Україна уклала такий договір. До цього двосторонні безпекові угоди були укладені з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.