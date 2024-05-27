Володимир Зеленський та Педро Санчес, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n195732-zelenskyy-ta-premier-ispaniyi-pidpysaly-dvostoronnu-bezpekovu-ugodu-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали у Мадриді двосторонню безпекову угоду.

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Про це сьогодні, 27 травня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Офісу президента України.

Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Це договір про майбутнє, і це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю, — заявив Санчес.

За словами іспанського прем'єра, цей договір охоплює такі теми як фінансова та військова підтримка, а також реконструкція, відновлення та розмінування.

Таким чином, Іспанія стала десятою країною, з якою Україна уклала такий договір. До цього двосторонні безпекові угоди були укладені з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.