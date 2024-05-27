Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Після Саміту миру Євросоюз прагне організувати конференцію за участі росії

Після Саміту миру Євросоюз прагне організувати конференцію за участі росії

27 тра 2024, 13:31
999

ЄС хоче після Саміту миру у Швейцарії організувати конференцію щодо війни в Україні за участі росії.


.

Про це 27 травня повідомляє Bloomberg.

Зустріч може відбутися восени в Саудівській Аравії. При цьому публічно посадовці Євросоюзу кажуть, що путін не показав наміру серйозно вести переговори на будь-яких розумних умовах.

Перший саміт миру на рівні лідерів держав відбудеться у Швейцарії 15—16 червня. На нього запросили понад 160 делегацій з усього світу, зокрема й Китай, чию присутність вважають вирішальною через його тісні відносини з росією. Утім, Пекін відмовився від участі, оскільки рф запрошення не отримала.

Зрештою на саміті будуть приблизно 70 країн, зокрема Канада, Німеччина і Японія. Планується, що на ньому підготують переговорну позицію, яку передадуть росії.

Лідер США Джо Байден саміт, найімовірніше, пропустить — він поїде в Каліфорнію збирати кошти на свою передвиборчу кампанію. Віцепрезидентка США Камала Гарріс, імовірно, теж не поїде на саміт.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів