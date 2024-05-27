Після Саміту миру Євросоюз прагне організувати конференцію за участі росії

https://racurs.ua/ua/n195725-pislya-samitu-myru-ievrosouz-pragne-organizuvaty-konferenciu-za-uchasti-rosiyi.html

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ЄС хоче після Саміту миру у Швейцарії організувати конференцію щодо війни в Україні за участі росії.

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Про це 27 травня повідомляє Bloomberg.

Зустріч може відбутися восени в Саудівській Аравії. При цьому публічно посадовці Євросоюзу кажуть, що путін не показав наміру серйозно вести переговори на будь-яких розумних умовах.

Перший саміт миру на рівні лідерів держав відбудеться у Швейцарії 15—16 червня. На нього запросили понад 160 делегацій з усього світу, зокрема й Китай, чию присутність вважають вирішальною через його тісні відносини з росією. Утім, Пекін відмовився від участі, оскільки рф запрошення не отримала.

Зрештою на саміті будуть приблизно 70 країн, зокрема Канада, Німеччина і Японія. Планується, що на ньому підготують переговорну позицію, яку передадуть росії.

Лідер США Джо Байден саміт, найімовірніше, пропустить — він поїде в Каліфорнію збирати кошти на свою передвиборчу кампанію. Віцепрезидентка США Камала Гарріс, імовірно, теж не поїде на саміт.