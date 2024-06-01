Сбитие российских БпЛА в ночь на 1 июня показали Сухопутные войска. Фото: ОП

https://racurs.ua/n195884-sbitie-rossiyskih-bpla-nochu-1-iunya-pokazali-suhoputnye-voyska-video.html

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Збиття російських дронів під час масованої російської атаки по Україні в ніч проти 1 червня показали на відео.

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Зокрема, сьогодні вночі підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили щонайменше 15 БпЛА типу Shahed 131/136. Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк повідомив у Telegram.

Павлюк також опублікував відео з кадрами бойової роботи бійців 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника. Військовослужбовці цього підрозділу уразили сім російських цілей з початку сьогоднішньої доби.

Нагадаємо, вночі 1 червня росіяни завдали масованого удару з повітря по Україні. Під час цієї атаки росіяни застосували 53 ракети різних типів та 47 «Шахедів».

Під час протиповітряного бою українські захисники знищили 81 повітряну ціль — були залучені винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.