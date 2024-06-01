Зеленский прибыл в Сингапур

https://racurs.ua/n195885-zelenskiy-pribyl-v-singapur.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сингапура на конференцію «Діалог Шангрі-Ла».

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Він назвав конференцію «ключовим майданчиком для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні».

Він додав, що у нього запланована низка зустрічей: з президентом та прем'єр-міністром Сингапуру, президентом Тимор-Лешті, міністром оборони США Ллойдом Остіном, сінгапурськими інвесторами.

Глобальна безпека неможлива, коли найбільша країна світу ігнорує визнані кордони, міжнародне право та Статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю, — написав Зеленський у телеграм-каналі.

«Діалог Шангрі-Ла», організований Міжнародним інститутом стратегічних досліджень (IISS), є найбільшим в Азії самітом з питань оборони, на якому обговорюються проблеми безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Окрім форуму, Зеленський проведе ще кілька зустрічей: зокрема з президентом та прем'єр-міністром Сінгапуру, президентом Східного Тимору, сінгапурськими інвесторами, а також міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Російська делегація не бере участі у сінгапурських зустрічах з безпеки з 2022 року.