Северная Корея снова запустила воздушные шары с мусором в Южную

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Північна Корея знову запустила повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї/

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Про це 1 червня повідомляє «Ренхап» із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Збройних сил Республіки Корея.

За даними військових, в районі 20.45 приблизно десятя повітряних куль перетнули демаркаційну лінію між Південною і Північною Кореєю, після чого більшість з них полетіла в провінцію Кенгідо, що оточує Сеул.

В Об'єднаному комітеті начальників штабів рекомендували громадянам не наближатися до куль, що впали, і повідомляти про них владу.

Це вже другий такий випадок за тиждень. За даними «Ренхап», 28 і 29 травня КНДР запустила близько 260 куль у бік Південної Кореї.

Північна та Південна Корея використовували повітряні кулі у пропагандистських кампаніях ще за часів Корейської війни у ​​1950-х роках, пише «Бі-бі-сі».

Тепер активісти та північнокорейські перебіжчики, які мешкають у Південній Кореї, відправляють таким чином у КНДР антиурядові листівки, гроші, а також заборонені газети та книги. Північна Корея неодноразово закликала припинити подібні дії, а 26 травня північнокорейська влада пригрозила заходами у відповідь. Після запуску куль зі сміттям сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон, яка є впливовою особою у комуністичній Кореї, порівняла дії країни проявом «свободи вираження» думок, а зміст південнокорейських листівок — «політичними помиями».