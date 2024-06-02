Зеленский в Сингапуре обсудил с главой Пентагона поставки Украине F-16 и подписание соглашения по безопасности с США

https://racurs.ua/n195904-zelenskiy-v-singapure-obsudil-s-glavoy-pentagona-postavki-ukraine-f-16-i-podpisanie-soglasheniya.html

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Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном на полях Азійського саміту з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла».

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Обговорили ключове — оборонні потреби нашої держави, посилення української системи ППО, коаліцію F-16, підготовку двосторонньої безпекової угоди. Дякую Президенту Байдену за ухвалення важливого рішення щодо захисних ударів американською зброєю по території ворога для ефективної протидії російським спробам розширювати зону бойових дій. Цінуємо життєво важливу оборонну та політичну підтримку України від Сполучених Штатів Америки, — йдеться у повідомленні президента.

Нагадаємо, президент України перебуває у Сінгапурі. Він виступив на пленарній сесії «Переосмислення рішень для підтримання глобального миру та регіональної стабільності».

Там він підняв питання майбутнього Саміту миру, який пройде в Швейцарії. Він розчарований тим, що деякі світові лідери ще не підтвердили свою участь, а деякі держави «почали допомагати росії в дипломатичному зриві саміту».

Від участі в саміті відмовився Китай, який хотів бачити там росію. Також під питанням участь Джо Байдена.