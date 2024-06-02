Китай помогает россии сорвать Саммит мира, — Зеленский

https://racurs.ua/n195916-kitay-pomogaet-rossii-sorvat-sammit-mira-zelenskiy.html

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Володимир Зеленський заявив, що Китай допомагає росії тиснути на інші країни, щоб вони не брали участь у майбутньому Саміті миру.

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росія, використовуючи китайський вплив у регіоні, використовуючи також китайських дипломатів, робить все, щоб зірвати мирний саміт… На жаль, це прикро, що така велика незалежна потужна країна, як Китай, є інструментом в руках путіна", — цитує президента АР.

В України зараз немає якихось потужних контактів із Китаєм, цього не хоче китайська сторона. Про це Зеленський сказав на конференції «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі.

Ми запрошували Китай не тільки на Саміт миру. Ми багато разів хотіли зустрітися на різних рівнях із представниками Китаю. Я хотів зустрітися з лідером. Я говорив із Сі Цзіньпіном десь рік тому телефоном. Ми говорили про підтримку нашої територіальної цілісності та суверенітету. Наші позиції тоді збігалися, — сказав він.

Зеленський висловив розчарування відмовою Пекіна брати участь у Саміті миру та вислови впевненість, що «Китаю є що робити на саміті».

Водночас він повідомив, що Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі в Саміті миру у Швейцарії 15 червня.