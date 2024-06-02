На ВОТ российские силовики присматривали за проведением последнего звонка в школах

Российские силовики присматривали за последним звонком на ВОТ, фото: «Лента новостей Кургана»

https://racurs.ua/n195924-na-vot-rossiyskie-siloviki-prismatrivali-za-provedeniem-poslednego-zvonka-v-shkolah.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України російські силовики зі слідчого комітету наглядали за школами під час свята «останнього дзвоника».

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Про це сьогодні, 2 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Кремлівські службісти були закріплені за кожною зі шкіл й саме з ними директора узгоджували програму заходу й тих, хто буде мати слово під час урочистої церемонії. Водночас на таких заходах були присутні «політруки», які лили дітям пропаганду у вуха, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що під особливою увагою окупантів були пісні, які мали лунати на «лінійках» і погоджувалися з представниками окупаційних адміністрацій.