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Российские силовики присматривали за последним звонком на ВОТ, фото: «Лента новостей Кургана»

На ВОТ российские силовики присматривали за проведением последнего звонка в школах

2 июн 2024, 17:02
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На тимчасово окупованих територіях України російські силовики зі слідчого комітету наглядали за школами під час свята «останнього дзвоника».


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Про це сьогодні, 2 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Кремлівські службісти були закріплені за кожною зі шкіл й саме з ними директора узгоджували програму заходу й тих, хто буде мати слово під час урочистої церемонії. Водночас на таких заходах були присутні «політруки», які лили дітям пропаганду у вуха, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що під особливою увагою окупантів були пісні, які мали лунати на «лінійках» і погоджувалися з представниками окупаційних адміністрацій.

Загалом у майбутньому кремль планує уніфікувати випускні у всіх школах на ТОТ до одного сценарію, — зазначають у ЦНС та закликають повідомляти про всіх дотичних до тиску на дітей або ворожої пропаганди до відповідного чат-бота.

Источник: Ракурс


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